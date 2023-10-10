\nСогласно сообщению пресс-службы партии «Тиква Хадаша», возглавляемой Гидеоном Сааром, около 200.000 пожилых людей в Израиле живут сегодня в крайней нищете, и их число растет с каждым годом.\n\n\n\nКроме того, в результате кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, многие остаются в одиночестве, и их качество жизни заметно ухудшилось.\n\n\n\nРуководствуясь моральным долгом перед старшим поколением, с целью обеспечить пожилым людям достойную жизнь, партия «Тиква Хадаша» реализует программу благосостояния пожилых людей в Израиле, которая будет включать два основных шага:\n\n\n\n1) Повышение пособия по обеспечению прожиточного минимума («автахат ахнаса») для пожилых людей – до 4.000 шекелей на человека, и 6.500 шекелей для семейной пары.\n\n\n\n2) Принятие закона о государственном страховании по уходу за пожилыми людьми, который позволит им получать надлежащий уход, не доводя их и их семьи до разорения.\n\n\n\nЭто наш моральный долг перед нашими родителями, дедушками и бабушками.\n\n\n\nКроме этого, программа включает реализацию пенсионной реформы для репатриантов, прибывших в Израиль в возрасте 45+.\n\n\n\nЭта реформа была спланирована комиссией, во главе которой стоял бывший министр абсорбции, а ныне – заместитель председателя партии «Тиква Хадаша», Зеэв Элькин, с полным отчетом которого можно ознакомиться, \nперейдя по этой ссылке\n.\n\n\n\nСам же Элькин сказал, что «пенсионеры, получающие надбавку по соцобеспечению это одна из самых слабых социальных групп в Израиле. Особенно это касается пенсионеров репатриантов, приехавших в Израиль в возрасте 45+ и не успевших заработать нормальную пенсию, но при этом продолжающих за счёт своей пенсии оплачивать своё жилье (оплату машканты или съем). Поэтому одна из наших основных задач в социально-экономической сфере, в рамках правительства под руководством Гидеона Саара, значительно поднять размер надбавки по соцобеспечению всем пенсионерам и завершить реализацию рекомендаций комиссии по решению пенсионной проблемы репатриантов, прибывших в Израиль в возрасте 45+».\n\n\n\nЭти меры являются частью экономической программы партии «Тиква Хадаша», которая будет опубликована в ближайшие дни.\n\n