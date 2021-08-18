Chinese media: America betrayed, failed its allies
Arabic speaking Chinese TV host said the American withdrawal from Afghanistan proves the US is a 'Paper Tiger.'
Tags: Afghanistan China Taliban
Armored vehicle guarded by Taliban
iStock
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Chinese media: America betrayed, failed its allies
Arabic speaking Chinese TV host said the American withdrawal from Afghanistan proves the US is a 'Paper Tiger.'
Tags: Afghanistan China Taliban
Armored vehicle guarded by Taliban
iStock
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