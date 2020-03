Listen Live! Yom Tefila and Yom Kippur Koton Wed 11:30 AM and 4:30 PM (EST) Important spiritual Initiative in wake of coronavirus crisis Chofetz Chaim Heritage Foundation ,

Yaakov Naumi/Flash 90 Rabbi Chaim Kanievsky The Moatzos Gedolei HaTorah has called a Yom Tefila Wed 11:30 AM (EST). Rav Chaim Kanievsky has called for Yom Kippur Koton. Join both by calling in to Chofetz Chaim Heritage Foundation phone lines, Torah Anytime and Kol Barama Radio are streaming live. USA: 646-726-9977 Israel: 03-929-0707 England: 44-203-375-1580 Lakewood: 732-806-8599 New York: 718-258-2008 or 718-521-5231 Toronto: 416-800-0656 or 712-432-3407 Yom Tefila and Yom Kippur Koton CCHF





