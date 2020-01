Yamina's list for the 23rd Knesset The New Right, Jewish Home and National Union parties submit a unified list to run under the name "Yamina". Arutz Sheva Staff,

Kobi Richter/TPS The four leaders of Yamina The New Right, Jewish Home and National Union parties have submitted a united list to the Central Election Committee, ahead of the elections for the 23rd Knesset. 1. Naftali Bennett. 2. Rabbi Rafi Peretz. 3. Ayelet Shaked. 4. Bezalel Smotrich. 5. Matan Kahana. 6. Ofir Sofer. 7. Idit Silman. 8. Sara Beck 9. Shirley Pinto. 10. Orit Strook. 11. Shuli Mualem. 12. Yossi Cohen. 13. Shai Maimon. 14. Rabbi Eli Ben Dahan. 15. Ronnie Sassover. 16. Yom Tov Halfon.





