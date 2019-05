Watch: Dolphins swim near Ashdod Nature and Parks Authority divers freeing fishermen's net caught in port's breakwater tape dolphins, sea turtle, swimming in marine reserve. Arutz Sheva Staff,

Evyatar Ben-Avi, Nature and Parks Authority Dolphins swim near Ashdod שנתפסה בשובר הגלים של נמל אשדוד, ותיעדו דולפינים וצב ים בשמורת ים אבטח.

More Arutz Sheva videos:



top