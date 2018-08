Watch: Airplane travels along southern Israeli road How do you transfer a legendary 'Dakota' plane from Eilat to its new residence at Ramon airport? Take off the wings and put it on a truck. Arutz Sheva Staff,

צילום: אופיר אריה המטוס המיתולוגי נגרר

Drone: Ofir Aryeh

Video: Yehuda Ben Yatach

Editing: Ofer Yair









Drone: Ofir AryehVideo: Yehuda Ben YatachEditing: Ofer Yair



top