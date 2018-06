Watch: Prince William at Western Wall British duke visits Western Wall as part of first official visit by member of royal family to Israel. Contact Editor Arutz Sheva Staff,

צילום: הלל מאיר/TPS הנסיך ויליאם טומן פתק בין אבני הכותל Hill Meir/TPS Prince William at Western Wall Hillel Meir/TPS Prince William at Western Wall













top