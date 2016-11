Watch: New 'Devorah' battleship joins Israeli navy

Loading....





A new 'Devorah' battleship entered operational service at the Haifa naval base this week. The reception ceremony was led by base commander brigadier-general David (Saar) Salame and the commander of 914 unit, Ronen Mirkam.

The Devorah was received as part of a revamping of the naval force to include three new Devorah ships manufactured by Israeli army industries. Two will patrol the southern region and one the northern region. The new Devorah is equipped with infrastructure for the most advanced weapon systems.

The Devorah was approved for operational activity after intensive voyages and training at the naval bases in Ashdod and Haifa. An IDF statement said that "Devorah 824 will represent an important aspect of the 914 unit's defense of the Northern marine border and will help to maintain security procedures in the area."Base commander David(Saar) S

23 year old Lieutenant Dolev Ayalon of Pardesiya received the command of the Devorah after performing a number of operational functions in the navy and after receiving a certificate of excellence from the Navy's commander-in-chief last Independence Day.

alame said at the ceremony that "The Devorah is an advanced operational ship with all the necessary operational capabilities. May you continue to guard the northern marine border of the State of Israel, we wish you success."





צה"ל, חיל הים



